logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

В Новоржеве отмечают семьдесят третью годовщину освобождения от фашистов

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.02.2017 11:28

В Новоржеве отмечают семьдесят третью годовщину освобождения от фашистовСемьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в эти дни в Новоржеве. Сегодня там пройдёт перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной. В феврале сорок четвёртого войска второго Прибалтийского фронта выбили врага из нескольких населённых пунктов.

Командовал фронтом Герой Советского Союза, генерал армии Маркиан Попов, чьё детство и юность прошли на Новоржевской земле. Сегодня по традиции к могилам павших бойцов в Новоржеве возложат цветы.

Надежда Прыгина

 

SocButtons v1.5

Новости

Требуется корреспондент
Витрум
Kinza
Авто-трэвл
Хлебосол
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5