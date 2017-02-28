В Новоржеве отмечают семьдесят третью годовщину освобождения от фашистов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 11:28

Семьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в эти дни в Новоржеве. Сегодня там пройдёт перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной. В феврале сорок четвёртого войска второго Прибалтийского фронта выбили врага из нескольких населённых пунктов.

Командовал фронтом Герой Советского Союза, генерал армии Маркиан Попов, чьё детство и юность прошли на Новоржевской земле. Сегодня по традиции к могилам павших бойцов в Новоржеве возложат цветы.

Надежда Прыгина