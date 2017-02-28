В Новоржеве отмечают семьдесят третью годовщину освобождения от фашистов

Семьдесят третью годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в эти дни в Новоржеве. Сегодня там пройдёт перезахоронение останков погибших в годы Великой Отечественной. В феврале сорок четвёртого войска второго Прибалтийского фронта выбили врага из нескольких населённых пунктов.
Командовал фронтом Герой Советского Союза, генерал армии Маркиан Попов, чьё детство и юность прошли на Новоржевской земле. Сегодня по традиции к могилам павших бойцов в Новоржеве возложат цветы.
Надежда Прыгина
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Февраль 2017
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