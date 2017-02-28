Прикоснуться к подвигу: на полках библиотек появился третий том книги «Солдаты победы»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.02.2017 11:23

Вышел в свет третий том книги "Солдаты победы". Он посвящён фронтовикам из Великих Лук, которые прошли войну и вернулись жить в родной город. Издание основано на документах, которые авторы нашли в архивах военного комиссариата области, в муниципальных архивах, в фондах Краеведческого музея Великих Лук.

Кроме того, родные и знакомые участников Великой Отечественной войны приносят составителям книги - военные билеты ветеранов, их красноармейские книжки, справки о ранениях. Всего в третьем томе собрана информация более чем о тысяче наших земляков, которые приближали Победу. Сейчас авторы готовят четвёртый том. Его посвятят фронтовикам из Невельского района. Познакомиться с книгами можно во всех библиотеках области.

НИКОЛАЙ НИКИТЕНКО, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР КНИГИ "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ:

Представьте себе, что каждый десятый почти из включенных в этот том, участвовал в штурме Берлина, в штурме Кенигсберга. 7 участников войны награждены орденами Ленина - это высшая государственная награда СССР, более 40 - награждены орденами Красного Знамени. Если люди почитают, то они прикоснутся к подвигу поколения фронтового.

Виктория Парфенова