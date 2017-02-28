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Фигурное катание в Пскове выходит на новый уровень: город принял соревнования зонального этапа первенства России

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.02.2017 10:57

Фигурное катание в Пскове выходит на новый уровень: город принял соревнования зонального этапа первенства РоссииВ Псков съехались юные фигуристы из трёх округов: Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского. Спортсмены приняли участие в зональном этапе первенства России. Соревнования такого уровня для нашего региона - огромная честь. Фигурное катание в области развиваться начало совсем недавно и даже псковичи порой удивляются, узнав, что Псков готовит фигуристов.

Последние наставления для юного фигуриста из Вологды, ему предстоит перевоплотиться в задорного моряка. Предыдущий спортсмен пытается отдышаться и одновременно провести работу над ошибками. Сколько бы эти ребята не выходили на лёд, они будут волноваться, будут переживать и их тренеры, потому что каждый раз фигуристу предстоит побороть не только соперника, но и выйти на новый для себя уровень мастерства.

ДЖОНАТАН ПАНДЕЙ, ФИГУРИСТ (ВОЛГОГРАД):
- Что помогает собраться, когда падаешь, когда понимаешь, что что-то не по плану идёт?
- Надо смотреть вперёд, что будет дальше и настраиваться на следующий прыжок. То есть с этого упал - его уже не переделать, а делать следующий правильно.

В зональных соревнованиях первенства России приняла участие только женская команда из Пскова, юноши пока не готовы. У нас в регионе воспитывать фигуристов начали всего пять лет назад. Из-за этого Федерация фигурного катания поначалу со скепсисом отнеслась к идее проведения первенства в Пскове. Оно состоялось благодаря настойчивости президента Региональной Федерации и поддержке области.

ВАЛЕРИЙ КОСЕНКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Для престижа области, спорткомитета, Ледового дворца, Федерации фигурного катания - это будет хорошее подспорье и соревнования такого уровня провести обязательно нужно. Было подписано гарантийное письмо. О гарантии выделения льда, в рамках программы учебного процесса, это самое дорогостоящее в смете и в Москве приняли хорошо.

Наши фигуристки шанс показать себя не упустили. Несмотря на небольшой опыт, в командном зачёте они заняли шестое место из восьми. Да, о звёздной карьере говорить пока рано, но родителей юных спортсменов радуют и другие результаты занятий.

НАТАЛЬЯ МИТЯЕВА:
Больше, конечно, в целях воспитания характера, чтобы ребёнок был занят, к чему-то стремился, пытался добиться и главное - ей нравится.

Расслабляться после этих соревнований псковские фигуристы не планируют. Уже в середине апреля в Ледовом дворце пройдёт первенство Северо-Запада.

Регина Кадырова, Владимир Шагапов


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