logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

О современной поэзии говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 28 февраля, с 17.05

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 28.02.2017 10:04

О современной поэзии говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 28 февраля, с 17.05От Александра Сергеевича Пушкина до наших дней. Что это такое современная поэзия? С чем её едят? И нужна ли она в наших реалиях? Всё о современной поэзии нашего региона и не только обсудим завтра в "Шоу вежливых людей"!

С 17.05!

Гость нашей студии: кандидат философских наук, псковский поэт Артём Верле.
Телефон прямого эфира 66-27-47, звоните и читайте нам свои любимые стихи!

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Витрум
Хлебосол
Требуется корреспондент
Kinza
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5