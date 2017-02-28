О современной поэзии говорим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 28 февраля, с 17.05

От Александра Сергеевича Пушкина до наших дней. Что это такое современная поэзия? С чем её едят? И нужна ли она в наших реалиях? Всё о современной поэзии нашего региона и не только обсудим завтра в "Шоу вежливых людей"!
С 17.05!
Гость нашей студии: кандидат философских наук, псковский поэт Артём Верле.
Телефон прямого эфира 66-27-47, звоните и читайте нам свои любимые стихи!
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Февраль 2017
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