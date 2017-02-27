Тонкости антитеррористической рыбалки: за звание лучших рыболовов поборолись команды спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» на одном из псковских озер

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 22:34

Международный турнир по рыбной ловле среди антитеррористических подразделений прошёл в Куньинском районе. На Жижицком озере в День защитника Отечества собрались ветераны и действующие бойцы «Альфы» и «Вымпела». Эту традицию несколько лет назад заложил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Бороться придётся за каждую рыбку. Таков прогноз опытного рыбака из Москвы Сергея Сдобникова. Погода постоянно меняется. Кроме того, говорит спортсмен, накануне не удалось «просверлиться» и промерить дно. Водоём приходится изучать на месте и ловить, что называется, с чистого листа.

СЕРГЕЙ СДОБНИКОВ, СПОРТСМЕН КОМАНДЫ «ВЫМПЕЛ»:

Очень сильно скачет погода. И, скажем так, у рыбы очень нехорошее сейчас настроение. Стабильности нет, поэтому и у неё стабильности нет. Она сегодня выйдет покормиться, но на очень короткий промежуток времени.

В течение часа, действительно, ни одной поклёвки. Но бороться они привыкли до конца. На льду Жижицкого озера ветераны и действующие бойцы антитеррористических подразделений «Альфа» и «Вымпел», а также их коллеги из Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Казахстана. Всего более сорока участников, не считая судейского состава и групп поддержки.

ВЛАДИМИР ЕЛИСЕЕВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «АНТИТЕРРОР АЛЬФА»:

Не всегда бывает такая возможность встретиться в течение года. Ну а рыбалка даёт возможность приехать, всем пообщаться, повспоминать те боевые операции, в которых вместе принимали участие, ну и просто посмотреть в глаза друг другу.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

Семь лет назад было организовано это мероприятие. Оно было приурочено к двадцать третьему февраля и уже стало такой традицией, доброй традицией. Действительно, сейчас оно переросло в международный турнир. Здорово, что это мероприятие проходит именно на моей родине, на псковской земле.

Землю бойцы считают родной. Особенно, кто прошёл воздушно-десантную подготовку Псковской дивизии ВДВ. И этот зимний турнир многих уже собирает не впервые. Соревнуются шесть команд и каждый рыбак отдельно в личном зачёте.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ:

Кирюха «королевскую» рыбу поймал, а у нас вот такая клюёт.



«Королевской» в шутку называют ерша. Поймался – значит, клёв будет. Впрочем, остаться без улова на одном из самых больших и богатых озёр области никто не собирался.

ЮРИЙ САРВАДИЙ, ЧЛЕН СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «АНТИТЕРРОР АЛЬФА»:

Здесь рыба всякая. Но мы будем ловить густеру, подлещика, плотву, ерша, окуня. В последние годы наши коллеги из «Вымпела» побеждали. В этом году мы должны отловиться лучше и занять первое место.

Но опять победила команда «Вымпел-1», улов которой составил 4 килограмма 260 граммов. А вся пойманная рыба отправилась в уху, сваренную для всех участников турнира.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин