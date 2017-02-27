Завтра в течение дня в Пскове будет прекращено эфирное радио- и телевещание

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 21:58

В областном центре отключат все радиостанции, в том числе радио «Маяк» и «Радио России», и телеканалы, которые вещают в аналоговом формате, в том числе и канал «Россия 1». Связано это с профилактическими работами на псковской телемачте.

Как сообщили в ОРТПЦ, отключение затронет столицу региона, а также ближайшие районы, и продлится до пяти часов вечера. Эфирное вещание на остальной территории Псковской области в это время останется без изменений. Отметим, в ближайший месяц подобные профилактические отключения эфирных теле- и радиоканалов пройдут во всех муниципалитетах региона.