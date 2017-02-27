Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 21:48

Андрей Калинин родился в Пскове в семьдесят первом году. Окончил исторический факультет ПГПИ и юридический институт. Работал в УВД, в управлении службы исполнения наказаний, в районной прокуратуре. Затем перешёл на работу в прокуратуру области.

Пять лет возглавлял региональный следственный комитет. Затем трудился в Гдовской районной прокуратуре. С мая прошлого года занимал должность главного федерального инспектора по Мурманской области. Сегодня Калинин приступил к исполнению своих обязанностей на Псковщине.