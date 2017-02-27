logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.02.2017 21:48

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором Псковской областиАндрей Калинин родился в Пскове в семьдесят первом году. Окончил исторический факультет ПГПИ и юридический институт. Работал в УВД, в управлении службы исполнения наказаний, в районной прокуратуре. Затем перешёл на работу в прокуратуру области.

Пять лет возглавлял региональный следственный комитет. Затем трудился в Гдовской районной прокуратуре. С мая прошлого года занимал должность главного федерального инспектора по Мурманской области. Сегодня Калинин приступил к исполнению своих обязанностей на Псковщине.

SocButtons v1.5

Новости

Kinza
Хлебосол
Авто-трэвл
Витрум
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5