Про боевое единоборство КУДО говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 28 февраля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 18:38

За первые два месяца 2017 года псковские спортсмены-кудоисты отличились на соревнованиях различных уровней. В частности, спортсмен Марат Алиасхабов выиграл Кубок мира по КУДО в Индии. А наши юные спортсмены заняли призовые места на международном турнире в Таллине.

Подробнее об этом виде спорта поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с председателем Псковской федерации КУДО Ильёй Кучеровым.

Слушайте 28 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47 задавайте свои вопросы нашему гостю и делитесь своим мнением.