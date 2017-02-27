Битвы будущего: псковская команда взяла серебро в главной дисциплине соревнований по киберспорту

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 18:06

Псковские киберспортсмены взяли серебро в главной дисциплине кубка "Ростелекома" - игре «Контр Страйк». Они обогнали московскую команду, но уступили гостям из северной столицы. Напомню, кубок "Ростелекома" - крупнейший фестиваль киберспорта в нашей области.

В будущем все войны должны перейти на виртуальные просторы. Такую идею писатели-фантасты развивают уже давно. В этот раз битву будущего в Пскове организовала компания "Ростелеком". Причём кубок из изначально геймерской тусовки перерос в большой молодёжный фестиваль.

АНДРЕЙ ИВАНЕНКОВ, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ФИЛИАЛА В НОВГОРОДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ КОМПАНИИ "РОСТЕЛЕКОМ":

Именно фестиваль даёт возможность показать все направления и молодёжные культуры, представленные на территории Пскова и области. Такие мероприятия помогают молодёжи самоутвердиться и показать результаты как перед своими коллегами, друзьями, так и перед своими родителями.

Показать результаты молодые геймеры смогли в шести виртуальных мирах. Самой зрелищной частью стали сражения в «Контр Страйк». Это игра - пример отличной командной работы киберспортсменов и умения просчитывать сложные стратегии.

ВАСИЛИЙ ДЕМИДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Развивается выносливость, умственная, та же Дота 2 - больше ста девяти героев в ней присутствует, у каждого четыре способности. Выносливость - потому что мероприятия такие проходят в два дня. Сегодня они проходят у нас с самого утра и закончатся в семь вечера.

А усидеть здесь сложно. Вокруг - стремительное будущее. Это и интерактивное телевидение, которое презентовали сотрудники «Ростелекома», и стенд робототехников, от которого гости фестиваля не отходили весь день, оружие и амуниция псковских страйкболистов молодежи тоже пришлись по вкусу. Рядом можно было узнать всё о службе в армии и увидеть на что способны наши десантники. Центральную площадку организаторы отдали - косплею. Среди зрителей гуляли более 20 персонажей из видеоигр, фильмов и комиксов.

НИКОЛАЙ ЗАГОРУЙ, СООРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ "КУБОК РОСТЕЛЕКОМА":

Когда смотришь на тысячу молодых глаз, заинтересованных и умненьких, которые занимаются делом, развивая свои мозги, понимаешь, что не зря потрачены силы и не зря мы выступили спонсором соорганизатором данного мероприятия.

Подобные фестивали уже проводились у нас в области, но в таком масштабе организованы впервые. Под конец кубка "Ростелекома" организаторы подсчитали: из четырёх регионов в Псков съехались двести профессиональных геймеров, а всего кубок собрал более двух тысяч участников и гостей.

Регина Кадырова, Владимир Шагапов