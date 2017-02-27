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«Любить детей и не бояться трудностей»: губернатор встретился с семьями, воспитывающими приемных детей

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.02.2017 17:55

«Любить детей и не бояться трудностей»: губернатор встретился с семьями, воспитывающими приемных детейШестнадцать приёмных детей получили благодарственные письма от губернатора области Андрея Турчака. Сегодня прошёл традиционный, уже пятый по счёту, торжественный приём в честь мам и пап, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В зале собрались семьи из разных районов, большие, где воспитываются четырнадцать детей, и маленькие, где всего один ребёнок.

И с каждом годом в области таких семей становится всё больше. Только за две тысячи шестнадцатый год своих новых родителей нашли более трёхсот детей.

ТАТЬЯНА ЕФИМОВА, ПРИЁМНАЯ МАМА:
Надо любить детей. И принимать их такими, какие они есть. То есть со всеми их недостатками, со всеми их характерами. Короче говоря, любить детей надо. А другим семьям тоже посоветую, пускай не боятся, трудностей не боятся, ничего. Пускай берут детей. Чем меньше детей будет сирот, тем нам лучше в стране будет.

Виктория Писукова

 

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