О качестве жизни в домах для престарелых нашего региона говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 27 февраля, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 16:58

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проводит проверку в связи со смертью гражданина в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. Трагедия вызвала у родственников много вопросов, в том числе по возможности оказания квалифицированной помощи медицинским персоналом.

О качестве жизни в домах для престарелых нашего региона говорим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.