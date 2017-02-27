Свалка вновь станет плодородным полем: жители Круппской волости поблагодарили «Вести-Псков» за помощь в решении проблемы

Жители Круппской волости поблагодарили редакцию "Вести-Псков" и Управление Россельхознадзора в лице старшего госинспектора Романа Васильева за помощь в решении их проблемы. На телевидение они обратились с жалобой на лесорубов, которые превратили земли сельхозназначения в свалку.
На полях складировали обрубки и ветки, проезжали там на гружёных брёвнами машинах. Тем самым лишали людей возможности пользоваться землёй, в частности заготавливать сено. После выхода материала в эфир в начале февраля, говорят, ситуация поменялась в корне. Местная власть обещала всё убрать, запахать поле и помочь с сеном.
Надежда Прыгина
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5