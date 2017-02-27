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Свалка вновь станет плодородным полем: жители Круппской волости поблагодарили «Вести-Псков» за помощь в решении проблемы

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.02.2017 15:09

Свалка вновь станет плодородным полем: жители Круппской волости поблагодарили «Вести-Псков» за помощь в решении проблемыЖители Круппской волости поблагодарили редакцию "Вести-Псков" и Управление Россельхознадзора в лице старшего госинспектора Романа Васильева за помощь в решении их проблемы. На телевидение они обратились с жалобой на лесорубов, которые превратили земли сельхозназначения в свалку.

На полях складировали обрубки и ветки, проезжали там на гружёных брёвнами машинах. Тем самым лишали людей возможности пользоваться землёй, в частности заготавливать сено. После выхода материала в эфир в начале февраля, говорят, ситуация поменялась в корне. Местная власть обещала всё убрать, запахать поле и помочь с сеном.

Надежда Прыгина


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