Свалка вновь станет плодородным полем: жители Круппской волости поблагодарили «Вести-Псков» за помощь в решении проблемы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 15:09

Жители Круппской волости поблагодарили редакцию "Вести-Псков" и Управление Россельхознадзора в лице старшего госинспектора Романа Васильева за помощь в решении их проблемы. На телевидение они обратились с жалобой на лесорубов, которые превратили земли сельхозназначения в свалку.

На полях складировали обрубки и ветки, проезжали там на гружёных брёвнами машинах. Тем самым лишали людей возможности пользоваться землёй, в частности заготавливать сено. После выхода материала в эфир в начале февраля, говорят, ситуация поменялась в корне. Местная власть обещала всё убрать, запахать поле и помочь с сеном.

Надежда Прыгина