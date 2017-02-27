Сегодня состоялось официальное открытие совместных тактических учений наших десантников с коллегами из Белоруссии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 15:18

Целую неделю проведут псковские десантники с военнослужащими Cил специальных операций республики Беларусь на совместных батальонно-тактических учениях, которые стартовали сегодня. Десантники будут отрабатывать совершение маневра на большие расстояния, этапы боевой стрельбы в наступлении и обороне днем и ночью.

А также совершенствовать боевую готовность и десантирование. Совместные тактические учения с республикой Беларусь проходят регулярно. В мае и сентябре псковские десантники традиционно выезжают в Брест.

АЛЕКСЕЙ НАУМЕЦ, КОМАНДИР 76-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:

У нас хорошая совместная школа была воздушно-десантных войск с советского периода. Поэтому мы вместе развиваемся, учимся друг у друга для того, чтобы в случае необходимости, плечом к плечу отстоять интересы наших государств.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО СИЛАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

Военнослужащие прибыли сюда уже практически неделю назад, изучали место проведения. Ознакомились с рядом достопримечательностей города Пскова. Получили оружие, с техникой работают.

Екатерина Давыдова