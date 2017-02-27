«Гори-гори ясно, чтобы не погасло!»: в Псковской области ярко отметили Масленицу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 10:29

Псковичи широко отметили Масленицу. С песнями и плясками зиму провожали в разных уголках области. В Старом Изборске по традиции проводят большой праздник, на который собираются не только местные жители, но и гости из Пскова, Печор и других городов.

Задорные частушки и весёлые пляски. Без этого не обходится ни одна Масленица. Вместе с артистами народных коллективов на площадке "Нескучного садика" поют и танцуют гости праздника. Некоторые из них приезжают сюда уже не первый год. Для семьи Назаровых, например, проводы масленицы именно в Старом Изборске уже семейная традиция.

ТАТЬЯНА НАЗАРОВА:

Мы уже больше 20 лет ездим сюда, потому что зимняя природа, масленица, нам здесь очень нравится.

НИКОЛАЙ НАЗАРОВ:

Очень нравится, и блины нравятся, которые здесь пекут, и медовуха, которой здесь угощают. Всё нравится.

На другой площадке у стен крепости - настоящий масленичный переполох. Раздолье для малышей, которые с удовольствием месят вымышленное тесто, лепят пельмени и пекут блины, играют в ручеек, танцуют и отгадывают загадки. Как именно нужно праздновать масленицу, здесь знают даже дети.

КСЕНИЯ МАТРУНИЧ:

Пекут блины, поют, веселятся. Провожают зиму и встречают весну.

А это сето поют свои народные песни и зазывают гостей поучаствовать в своих народных забавах. Ребята рассказывают - Масленицу традиционно отмечают и сето. Также широко и весело. Но свои особенности всё же есть. Например, в угощении на праздничном столе.

ВАСИЛИЙ КОТЕЛЬНИКОВ:

Да, отличается. Но только национальными блюдами или своими обычаями. Национальные блюда такие как пирог с луком, с морковью, молочный суп с клёцками.

Традиционно праздничные мероприятия в Старом Изборске прошли сразу на нескольких площадках. У дома купца Шведова гостей встречали и развлекали артисты ансамбля "Очелье", а в палатах купца Белянина можно было насладиться русской классикой в исполнении студентов и преподавателей областного колледжа искусств.

Самый долгожданный и кульминационный момент праздника - сожжение чучела Масленицы.

Испокон веков так люди не просто прощались с зимой, но и верили, что такое жертвоприношение поможет избавиться от всех невзгод и напастей. Как в древности, так и сейчас этот обряд - символ возрождения и новой жизни.

Ирина Коваленко, Александр Калинин