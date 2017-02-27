«Гори-гори ясно, чтобы не погасло!»: в Псковской области ярко отметили Масленицу

Псковичи широко отметили Масленицу. С песнями и плясками зиму провожали в разных уголках области. В Старом Изборске по традиции проводят большой праздник, на который собираются не только местные жители, но и гости из Пскова, Печор и других городов.
Задорные частушки и весёлые пляски. Без этого не обходится ни одна Масленица. Вместе с артистами народных коллективов на площадке "Нескучного садика" поют и танцуют гости праздника. Некоторые из них приезжают сюда уже не первый год. Для семьи Назаровых, например, проводы масленицы именно в Старом Изборске уже семейная традиция.
ТАТЬЯНА НАЗАРОВА:
Мы уже больше 20 лет ездим сюда, потому что зимняя природа, масленица, нам здесь очень нравится.
НИКОЛАЙ НАЗАРОВ:
Очень нравится, и блины нравятся, которые здесь пекут, и медовуха, которой здесь угощают. Всё нравится.
На другой площадке у стен крепости - настоящий масленичный переполох. Раздолье для малышей, которые с удовольствием месят вымышленное тесто, лепят пельмени и пекут блины, играют в ручеек, танцуют и отгадывают загадки. Как именно нужно праздновать масленицу, здесь знают даже дети.
КСЕНИЯ МАТРУНИЧ:
Пекут блины, поют, веселятся. Провожают зиму и встречают весну.
А это сето поют свои народные песни и зазывают гостей поучаствовать в своих народных забавах. Ребята рассказывают - Масленицу традиционно отмечают и сето. Также широко и весело. Но свои особенности всё же есть. Например, в угощении на праздничном столе.
ВАСИЛИЙ КОТЕЛЬНИКОВ:
Да, отличается. Но только национальными блюдами или своими обычаями. Национальные блюда такие как пирог с луком, с морковью, молочный суп с клёцками.
Традиционно праздничные мероприятия в Старом Изборске прошли сразу на нескольких площадках. У дома купца Шведова гостей встречали и развлекали артисты ансамбля "Очелье", а в палатах купца Белянина можно было насладиться русской классикой в исполнении студентов и преподавателей областного колледжа искусств.
Самый долгожданный и кульминационный момент праздника - сожжение чучела Масленицы.
Испокон веков так люди не просто прощались с зимой, но и верили, что такое жертвоприношение поможет избавиться от всех невзгод и напастей. Как в древности, так и сейчас этот обряд - символ возрождения и новой жизни.
Ирина Коваленко, Александр Калинин
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