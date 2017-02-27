Какие уроки преподнес нам XX век и как воспитать новое поколение в духовности обсуждали на Корнилиевских православных чтениях в Печорах

В Печорах прошли Корнилиевские православные чтения. На Псковщине они проходят в девятнадцатый раз. По традиции здесь собираются педагоги, теологи, историки из разных регионов России. Уроки прошедшего столетия и духовно-нравственного воспитания стали главными темами форума.
Молебен святому Корнилию-просветителю в самом древнем соборе Псково-Печерского монастыря ‒ Успенском. Поклониться святыням обители в день открытия Корнилиевских православных образовательных чтений собираются традиционно. Девятнадцатые, в этом году они посвящены осмыслению событий XX столетия. Трагических и тех, которые можно отнести только в категорию «чудо» в жизни России и монастыря.
АРХИМАНДРИТ ТИХОН, НАМЕСТНИК СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ:
Даже взять это передвижение границы с 1920 по 1940 годы, чтобы сохранить обитель от закрытия и разорения. Разве это не державное действие пресвятой Богородицы, нашей небесной покровительницы? Хрущевские гонения, ВОВ, победа ‒ разве не плод заступничества пресвятой Богородицы? Когда мы хронику видим: бабушки с иконами наших солдатиков провожают.
Православие государственная машина уничтожала с тысяча девятьсот семнадцатого. Уничтожить не смогла. И это тоже факт духовной мощи России. Мир во время войны не только в России, но и за рубежом несли подвижники православной церкви. Среди них ‒ митрополит Вениамин Федченков, чьей духовной родиной был Псково-Печерский монастырь.
РОСТИСЛАВ ПРОСВЕТОВ, УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИЗДАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПОМЕСТНОГО СОБОРА РПЦ 1917-1918 Г.Г. (ТАМБОВ):
Когда Великая Отечественная война началась, большую миссию он проводил по сбору пожертвований средств для Красной армии, потому что многие в эмиграции восприняли эту войну как защиту родины.
В докладах осмысление процессов, запущенных машиной государства. И их итоги. Вот только одна цитата. Владимир Ульянов, год тысяча девятьсот двадцать второй: «Именно теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем дать решительное сражение черносотенному духовенству и подавить сопротивление с такой жестокостью, чтобы не забыли нескольких десятилетий». Сегодня жить в православии приходится учить тех, кто без Бога пришел к старости. А одна из задач Корнилиевских чтений ‒ воспитание духовности у детей.
ЛАРИСА КОСТЮЧУК, ПРОФЕССОР ПСКОВГУ:
Отец Тихон продолжает лучшие традиции отца Алипия. Эта человечность, внимание к людям, интерес к окружающей жизни помогает доносить ему что значит вера, что значит искреннее служение церкви. Все это во имя человека ‒ и щедрость, и ум, и тактичность.
ИРИНА ОСИПЧУК, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТО-ТИХОНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (МОСКВА):
Это встреча коллег, которая позволяет привести в свои регионы частичку заряда этих замечательных дней. И нам, как педагогам, поделиться этим со своими студентами.
Создатель и идейный вдохновитель Корнилиевских чтений, архимандрит Тихон в день открытия форума принимает поздравления с правительственной наградой, орденом Александра Невского.
ВЕРА ЕМЕЛЬЯНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Вызовы и проблемы, они, к сожалению, не уменьшаются. Они просто обновляются, с каждым днем становятся еще более изощренными, поэтому наша духовная поддержка как никогда необходима.
Благодаря Корнилиевским чтениям просветительская деятельность монастыря получила высокую оценку, известна уже не только в России.
Марина Михайлова, Денис Алексеев
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