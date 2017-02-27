Сегодня Андрей Турчак встретится с семьями, где воспитывают приемных детей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 11:16

Сегодня в Пскове пройдёт губернаторский приём. Андрей Турчак встретится с семьями, где воспитывают приёмных детей. Таких в области сотни. Только в прошлом году на семейные формы устройства в регионе передали триста пятьдесят девять ребят.

Большая часть усыновлённых остаётся на Псковщине. Из иногородних в наши органы опеки чаще всего обращаются жители Москвы и Петербурга. Немаловажную роль в поиске родителей для сирот играют видеопаспорта. Свой вклад делает и наша телерадиокомпания. Уже второй год в рубрике «Хочу домой» мы знакомим наших телезрителей с детьми, которые ищут маму и папу.

Надежда Прыгина