В этом году девять объектов культурного наследия Псковщины получат финансирование

Девять объектов культурного наследия Псковщины вошли в федеральную целевую программу «Культура России». В Мелетовском храме в первую очередь пройдёт реставрация настенной живописи. Кроме того, среди предстоящих работ - проекты реставрации крепостных укреплений Окольного города, церкви Козьмы и Дамиана с Примостья и храма Нерукотворного образа в Пскове.
На ремонтные работы область на условиях софинансирования получит около двадцати пяти миллионов рублей. Они пойдут на завершение работ в усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино Великолукского района и Соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского женского монастыря.
Надежда Прыгина
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Февраль 2017
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