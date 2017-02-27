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В этом году девять объектов культурного наследия Псковщины получат финансирование

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.02.2017 11:13

В этом году девять объектов культурного наследия Псковщины получат финансированиеДевять объектов культурного наследия Псковщины вошли в федеральную целевую программу «Культура России». В Мелетовском храме в первую очередь пройдёт реставрация настенной живописи. Кроме того, среди предстоящих работ - проекты реставрации крепостных укреплений Окольного города, церкви Козьмы и Дамиана с Примостья и храма Нерукотворного образа в Пскове.

На ремонтные работы область на условиях софинансирования получит около двадцати пяти миллионов рублей. Они пойдут на завершение работ в усадьбе Корвин-Круковских в деревне Полибино Великолукского района и Соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского женского монастыря.

Надежда Прыгина

 

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