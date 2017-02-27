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Международный турнир по рыбной ловле среди антитеррористических подразделений «Альфа» и «Вымпел» прошел в Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.02.2017 10:57

Международный турнир по рыбной ловле среди антитеррористических подразделений «Альфа» и «Вымпел» прошел в Псковской областиМеждународный турнир по рыбной ловле среди подразделений «Альфа» и «Вымпел» прошел в Куньинском районе. На льду Жижицкого озера собрались ветераны и действующие бойцы антитеррористических подразделений, а также их коллеги из Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и других стран.

Всего более сорока участников, не считая судейского состава и групп поддержки. За победу боролись шесть команд и каждый рыбак отдельно в личном зачёте. По итогам соревнований победила команда «Вымпел-1», улов которой составил четыре килограмма двести шестьдесят граммов.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
Семь лет назад было организовано это мероприятие. Оно было приурочено к 23-му февраля и уже стало такой традицией, доброй традицией. Действительно, сейчас оно переросло в Международный турнир. Здорово, что это мероприятие проходит именно на моей родине, на псковской земле.

Лариса Чурикова

 

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