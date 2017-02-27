Древние артефакты из коллекции псковского купца Плюшкина смогут увидеть посетители новой выставки в Псковском музее-заповеднике

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 10:15

Экспонаты из частной коллекции известного собирателей древностей Фёдора Михайловича Плюшкина можно увидеть в Псковском музее-заповеднике. На выставке представлены предметы старины - карманные и каминные часы, редкие книги, портреты и пейзажи девятнадцатого века. Один из древнейших артефактов - тарелка семнадцатого века с изображением "Троицы Ветхозаветной".

Кроме того в картинной галерее музея в течение месяца будет экспонироваться кокошник «шишак» из собрания Федора Михайловича Плюшкина. Головной убор девятнадцатого века был предоставлен Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга. Выставка приурочена к 180-летию со дня рождения Федора Плюшкина. Псковский купец, владелец «Музея древностей», обладал одной из самых больших частных коллекций в Российской империи.

ОЛЬГА КУДРЯВЦЕВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА РУКОПИСНЫХ И РЕДКИХ КНИГ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

Вещи хорошего художественного качества, они экспонируются в картинной галерее. А мы показываем вещи, которые хранятся в фондах и которые не были востребованы, которые выявлены были относительно недавно. Поэтому некоторые вещи мы реставрировали, чистили. И казалось, вещи малоинтересные, такие они были серенькие, скучные. Когда мы их подчистили, то они производят очень приятное впечатление, если пройти по выставке и на них посмотреть.

Виктория Писукова