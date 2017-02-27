Вышел в свет второй том книги «Герои спорта Псковщины»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.02.2017 10:10

Вышел в свет второй том издания "Герои спорта Псковщины". Презентация книги прошла в областной научной библиотеке. Идея её создания, рассказал автор Виктор Немеровский, появилась ещё четыре года назад. Первый том был издан в две тысячи пятнадцатом. Его героями стали пятьдесят персонажей.

Это люди, которые внесли свой вклад в развитие спорта на псковской земле. Во втором томе рассказаны истории ещё шестидесяти семи псковских спортсменов. Среди них - Валерий Иванов, Василий Амелин, Лидия Лунина. Тираж книги - более пятисот экземпляров. Их можно будет найти на книжных полках библиотек области, в том числе учебных.

ВИКТОР НЕМЕРОВСКИЙ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПСКОВГУ, АВТОР КНИГИ "ГЕРОИ СПОРТА ПСКОВЩИНЫ":

Предполагалось написать и издать её только по одному представителю от каждой федерации, но получилось так, что по одному недостаточно нам оказалось. Мы представляли не только спортсменов, но и их тренеров и чиновников, которые в общем-то в этой сфере работали.

Надежда Прыгина