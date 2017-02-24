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О сохранении памятников истории и культуры говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.02.2017 21:25

О сохранении памятников истории и культуры говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 27 февраля с 7.20В понедельник гостем «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» будет известный архитектор, реставратор Сергей Михайлов, который накануне своего юбилея готовит персональную выставку работ. Поговорим о сохранении памятников истории и культуры, о влиянии времени на творчество и о многом другом.

Слушайте 27 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.
 

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