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Сегодня в Середке прошел митинг в честь освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.02.2017 17:38

Сегодня в Середке прошел митинг в честь освобождения района от немецко-фашистских захватчиковСегодня в Середке вспоминали воинов, павших в боях за освобождение района. В эти дни в сорок четвертом году началась освободительная операция. Немецкая армия укрепилась на псковской земле, поэтому выбивали захватчиков полгода.

Практически в каждой деревне Псковского района есть памятный знак или братская могила воинов освободителей. В торжественном митинге приняли участие школьники, ветераны боевых действий и простые жители. Они возложили к памятнику павшим гирлянду славы. Свой элемент в программу внесли и местные летчики. Они устроили рядом с памятником площадку для десантирования, куда приземлялись парашютисты.

Татьяна Борисова


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