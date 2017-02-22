Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 13:00

Репортаж корреспондента ГТРК «Псков» Регины Кадыровой вошёл в список финалистов конкурса журналистских работ "Правда и справедливость", который организует Общероссийский народный фронт. Топ-лист опубликован на сайте конкурса .

Основная цель проекта – привлечение журналистов к освещению актуальных социальных проблем региона и поддержка региональных СМИ. Всего в этом году участниками конкурса стали почти две тысячи журналистов из всех регионов страны, приславшие в общей сложности более четырех тысяч материалов.

ГТРК "Псков" представила на конкурс шесть журналистских работ. Среди них ‒ репортаж Регины Кадыровой о сносе гостиницы на набережной реки Великой, во время которого было повреждено соседнее офисное здание. Оглашение имен лауреатов состоится в марте текущего года на заседании Общественного совета Фонда.

Анастасия Цепина