Репортаж корреспондента ГТРК «Псков» Регины Кадыровой вошёл в список финалистов конкурса журналистских работ "Правда и справедливость", который организует Общероссийский народный фронт. Топ-лист опубликован на сайте конкурса.
Основная цель проекта – привлечение журналистов к освещению актуальных социальных проблем региона и поддержка региональных СМИ. Всего в этом году участниками конкурса стали почти две тысячи журналистов из всех регионов страны, приславшие в общей сложности более четырех тысяч материалов.
ГТРК "Псков" представила на конкурс шесть журналистских работ. Среди них ‒ репортаж Регины Кадыровой о сносе гостиницы на набережной реки Великой, во время которого было повреждено соседнее офисное здание. Оглашение имен лауреатов состоится в марте текущего года на заседании Общественного совета Фонда.
Анастасия Цепина
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Февраль 2017
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