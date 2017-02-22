Блины с тыквой, бои подушками и самолепные пельмени… какие еще сюрпризы ожидают псковичей во время масленичных гуляний

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 16:48

Мероприятия, посвященные масленице, проходят на разных площадках города уже с начала недели, но настоящие гуляния ждут псковичей в выходные. О том, где лучше проводить зиму и встретить весну и где самые вкусные блины.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Масленичные гуляния начнутся двадцать шестого февраля в одиннадцать часов. Основные мероприятия пройдут в Детском парке и на Октябрьской площади. Гостей ждут традиционные русские забавы: прыжки в мешках, бои подушками, перетягивание каната. А также бесплатные аттракционы, свежеиспеченные блины и сжигание чучела.

На масленичные гуляния приглашает и Very Well Cafe. Для посетителей "Масленичного разгуляя" организаторы приготовили развлекательную программу с участием «Арт-группы Малина» и множество сюрпризов. 25 февраля в 19 часов народные игры, танцы, песни, молодецкие забавы на свежем воздухе и угощение блинами, сжигание масленицы.

Традиционное праздничное блюдо в эти дни появляется в меню каждого кафе и ресторана. Во «Дворе Подзноева» это больше десятка самых разных блинов от классических до совсем неожиданных. Разнообразные начинки: от тунца, лосося и бекона до тыквы, бананов, апельсиновой и имбирной карамели. Всё по уникальным авторским рецептам и с оригинальной подачей.

В кулинарной мастерской «Хлебосол» можно не только полакомиться блинчиками, но и приготовить это традиционное масленичное лакомство самим! Под чутким руководством опытного шеф-повара и в веселой компании. А еще блюдо этой недели в Хлебосоле – пельмени.

Приходите в «Хлебосол» со своими детьми, и они станут полноправными участниками процесса. А что может быть вкуснее блюда, приготовленного всей семьей. Весна уже не за горами, но все-таки хочется, чтобы она наступила еще раньше. Поэтому не сидите в выходные дома, а выходите на улицу, провожайте зиму и встречайте весну! Веселой Масленицы!

Дина Перевозчикова