Блины с тыквой, бои подушками и самолепные пельмени… какие еще сюрпризы ожидают псковичей во время масленичных гуляний

Мероприятия, посвященные масленице, проходят на разных площадках города уже с начала недели, но настоящие гуляния ждут псковичей в выходные. О том, где лучше проводить зиму и встретить весну и где самые вкусные блины.
ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Масленичные гуляния начнутся двадцать шестого февраля в одиннадцать часов. Основные мероприятия пройдут в Детском парке и на Октябрьской площади. Гостей ждут традиционные русские забавы: прыжки в мешках, бои подушками, перетягивание каната. А также бесплатные аттракционы, свежеиспеченные блины и сжигание чучела.
На масленичные гуляния приглашает и Very Well Cafe. Для посетителей "Масленичного разгуляя" организаторы приготовили развлекательную программу с участием «Арт-группы Малина» и множество сюрпризов. 25 февраля в 19 часов народные игры, танцы, песни, молодецкие забавы на свежем воздухе и угощение блинами, сжигание масленицы.
Традиционное праздничное блюдо в эти дни появляется в меню каждого кафе и ресторана. Во «Дворе Подзноева» это больше десятка самых разных блинов от классических до совсем неожиданных. Разнообразные начинки: от тунца, лосося и бекона до тыквы, бананов, апельсиновой и имбирной карамели. Всё по уникальным авторским рецептам и с оригинальной подачей.
В кулинарной мастерской «Хлебосол» можно не только полакомиться блинчиками, но и приготовить это традиционное масленичное лакомство самим! Под чутким руководством опытного шеф-повара и в веселой компании. А еще блюдо этой недели в Хлебосоле – пельмени.
Приходите в «Хлебосол» со своими детьми, и они станут полноправными участниками процесса. А что может быть вкуснее блюда, приготовленного всей семьей. Весна уже не за горами, но все-таки хочется, чтобы она наступила еще раньше. Поэтому не сидите в выходные дома, а выходите на улицу, провожайте зиму и встречайте весну! Веселой Масленицы!
Дина Перевозчикова
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5