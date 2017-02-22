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Губернатор области Андрей Турчак поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.02.2017 15:06

Губернатор области Андрей Турчак поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с Днем защитника ОтечестваСегодня в Приказных палатах чествовали псковских защитников Отечества. Губернатор области Андрей Турчак поздравил ветеранов и действующих военнослужащих с праздником и вручил государственные награды.

Наград удостоились легендарный ветеран войны Дмитрий Ваулин, командир 76 дивизии генерал-майор Алексей Наумец, командир бригады специального назначения Константин Бушуев, командир пятнадцатой бригады армейской авиации полковник Игорь Кроон и командир сорок седьмого межвидового регионального центра полковник Олег Иваскевич. Пятерым военнослужащим Псковского гарнизона губернатор вручил медали Суворова. Указ о награждении был подписан Президентом России Владимиром Путиным.

АЛЕКСЕЙ НАУМЕЦ, КОМАНДИР 76-ОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ:
Сегодня мы те, кто стоит в строю, являясь достойными продолжателями тех традиций, которые были заложены еще в 18-м году здесь на реке Череха под Псковом. Отсюда идет наш праздник. Хотел бы сказать - достойно выполняем задачу по вооруженной защите интересов нашего государства. Я действительно чувствую, здесь, проходя службу в городе Пскове, что мы живем одной большой дружной семьей, здесь на рубеже наших границ.

Андрей Удалов

 

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