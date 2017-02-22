Траты на общедомовые нужды могли быть заложены в тарифах компаний поставщиков. Такими опасениями сегодня поделились общественники на заседании областного Cовета по ЖКХ. Они предложили профильному комитету разъяснить: из каких именно расходов складывается оплата за коммунальные услуги.
Напомню, общественники и областные власти собрались для того, чтобы урегулировать вопрос с начислением платы за ОДН по нормативам. В начале этого года псковичи были неприятно удивлены выросшими на круглую сумму счетами. Власти отметили - оплата общедомовых нужд обязательна, при этом чиновники признали, нормативы необоснованно завышены. Несмотря на то, что псковичам обещали пересчитать оплату ОДН, в этом месяце многие увидели в квитанциях всё те же необоснованно-огромные суммы. Один из общественников подчеркнул: для своего дома он добился перерасчёта по водоснабжению, обратившись с соответствующим заявлением напрямую в Горводоканал. Сейчас Комитет по ЖКХ готовит новый приказ, в котором чиновники могут учесть все тонкости. Так, согласно новому приказу, нормативы снизятся в разы. А пока приказ не вступил в силу, расчёт ОДН будет проходить по принципу предыдущего года.
Регина Кадырова
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