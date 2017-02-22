Плату за ОДН сегодня обсудят на Общественном совете области

Сегодня в Пскове состоится общественное обсуждение нормативов за общедомовые нужды. С января этого года в регионе был применён новый аналоговый метод, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Это вызвало волну недовольства среди жителей области и резкую критику со стороны губернатора.
Как пообещали в региональном Комитете по делам строительства и ЖКХ, в феврале население получит квитанции уже с перерасчётом за предыдущий месяц. Тем, кто оплатил счета за ОДН полностью, учтут переплату, остальным - выставят счёт по новым нормативам.
Татьяна Борисова
|
Февраль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5