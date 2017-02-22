Плату за ОДН сегодня обсудят на Общественном совете области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 11:59

Сегодня в Пскове состоится общественное обсуждение нормативов за общедомовые нужды. С января этого года в регионе был применён новый аналоговый метод, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Это вызвало волну недовольства среди жителей области и резкую критику со стороны губернатора.

Как пообещали в региональном Комитете по делам строительства и ЖКХ, в феврале население получит квитанции уже с перерасчётом за предыдущий месяц. Тем, кто оплатил счета за ОДН полностью, учтут переплату, остальным - выставят счёт по новым нормативам.

Татьяна Борисова