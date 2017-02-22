В преддверии праздников ГИБДД предупреждает: пьянство за рулем смертельно опасно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 11:54

В преддверии праздников сотрудники ГИБДД просят псковичей быть осторожными на дорогах и не садиться за руль после употребления алкогольных напитков в любых дозах. В прошлом месяце в нашем регионе зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, а также отказавшихся от медицинского освидетельствования.

В результате, ранения получили семнадцать человек. В прошлом году суммарное число таких ДТП перевалило за полторы сотни. Есть погибшие.

ЮРИЙ ШЕСТАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Обращаемся ко всем гражданам, оставаться неравнодушными ко всем водителям, неадекватно ведущим себя на дорогах, к управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и своевременно сообщать о всех фактах в Дежурную часть Управления ГАИ по телефонам 02 и телефонам доверия УМВД. Сотрудники Госавтоинспекции готовы незамедлительно отреагировать на все сообщения о пьяных.

Светлана Константинова