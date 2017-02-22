Сократить сроки реализации инвестиционных проектов – задача поставленная губернатором

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 11:47

В Псковской области должны быть кардинально сокращены сроки выдачи разрешений для любых инвестиционных проектов. Как это сделать, обсудили участники заседания Совета по инвестициям под руководством губернатора.

Например, разрешение на строительство - рассказал председатель Комитета по ЖКХ Андрей Агапов - псковский бизнесмен может получить за семьдесят пять дней. Это считается хорошим показателем. А вот на присоединение к электросетям уходит сорок дней. Этот срок - заявил Андрей Турчак - нужно сокращать. Для этого энергетики планируют индивидуально сопровождать каждую заявку на подключение.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Выполнение мероприятий по присоединению к электрическим сетям, вопрос, который беспокоит наш бизнес, и скорость, и стоимость присоединения, и вытекающие отсюда ограничения, которые оказывают ненужное давление на наш бизнес и удлиняют сроки реализации инвестиционных проектов.

В Псковском районе Андрей Турчак осмотрел строящиеся заводы в особой экономической зоне Моглино. Это предприятие по производству лакокрасочных материалов. Его строят инвесторы из Германии. Российская компания «Сибирский гостинец» возводит завод по производству сушеных продуктов. Строительные работы на этих объектах будут завершены в конце мая, а первую продукцию они должны выпустить уже в этом году.

Иван Павлов