Сегодня в Пскове стартовали праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества

Псковские полицейские возложили цветы и венки к памятному знаку сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. За все время существования органов внутренних дел псковское ведомство потеряло сто двадцать человек, в том числе в Великую Отечественную войну, во время кампании в Афганистане и Чечне. В торжественном собрании приняли участие руководство УМВД и ветераны ведомства.
Они поздравили сотрудников с наступающим праздником. Лучшим вручили награды и благодарственные письма.
Иван Павлов
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Февраль 2017
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