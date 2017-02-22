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Сегодня в Пскове стартовали праздничные мероприятия к Дню защитника Отечества

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.02.2017 11:42

Сегодня в Пскове стартовали праздничные мероприятия к Дню защитника ОтечестваПсковские полицейские возложили цветы и венки к памятному знаку сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. За все время существования органов внутренних дел псковское ведомство потеряло сто двадцать человек, в том числе в Великую Отечественную войну, во время кампании в Афганистане и Чечне. В торжественном собрании приняли участие руководство УМВД и ветераны ведомства.

Они поздравили сотрудников с наступающим праздником. Лучшим вручили награды и благодарственные письма.

Иван Павлов

 

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