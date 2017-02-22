Ответственность перед своей семьей и здоровый образ жизни: взгляд псковичей на гордое звание «защитника Отечества»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 11:33

День защитника Отечества уже давно стал всенародным. Это праздник тех, кто всегда стоит на страже мира и порядка, защищает свой дом и семью. А ещё настоящий мужчина, по мнению самих псковичей, тот, который ведёт здоровый образ жизни.

Папа может всё, что угодно, только мамой не может быть – эти строчки из детской песни не про нашего героя. Семья Сергея Низова – это его сын Никита, которого мужчина взял под опеку из Детского дома несколько лет назад.

СЕРГЕЙ НИЗОВ, ПРИЕМНЫЙ ПАПА:

Вообще человек должен созреть для родительства, хотя бы даже и такого, когда ребенок находится под опекой. Дети же раздаются не просто так, дети даются тому, к кому они должны были попасть.

Сергей всегда уделял большое внимание разностороннему развитию ребенка, в котором важное место занимает спорт.

Спорт – лекарство от всех болезней – уверен спортсмен со стажем Рашид Хусаинов. В футбол играет только на свежем воздухе, и даже двадцатиградусный мороз не помеха, чтобы погонять мяч прямо на Великой.

РАШИД ХУСАИНОВ, МОРЖ:

Это наш такой образ жизни - зимнее закаливание, оно нам позволяет легче пережить и невзгоды жизненные и болезни. Поэтому всех призываем: господа, занимайтесь физкультурой на свежем воздухе.

К тому же футбол не просто любимая игра, а разогрев перед купанием в проруби.

Молодежь, говорит, на такие подвиги не решается. А он зимним плаванием в псковской секции моржей начал заниматься тридцать пять лет назад. И в строю до сих пор. Здоровый образ жизни - это выбор настоящих мужчин, согласен Александр Михайлов. Но его характер закалила не только физкультура. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны и медалью «За оборону Ленинграда».

Но себя Ветеран Великой Отечественной войны называет солдатом Христовой армии. После семи лет службы на флоте отучился в духовной семинарии. Был настоятелем в разных храмах, последние сорок три года – в Никольском храме Порховского района. И никакие награды не сравнятся с благодарностью людей, чью жизнь удалось изменить к лучшему молитвами и благословением.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР:

Обращаются очень многие, и полковники, и генералы, и конечно с каждым человеком надо находить какой-то разговор, какой-то тон, понимать, в чем человек имеет какую-то нужду, и что это означает для него.

Носить гордое звание защитника отечества, уверен отец Александр, может не только тот, кто воевал, но каждый, кто в ответе за свою семью и чье дело приносит людям пользу.

Дина Перевозчикова, Иван Лопаев и Мурад Камалов