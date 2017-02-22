Как игра и музыка помогают развить полезные навыки, узнали студенты в Псковских интеграционных мастерских

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 10:45

Уникальное занятие прошло в Псковских интеграционных мастерских. Одновременно обучались две группы. В первой – сами сотрудники мастерских, которым показывали игровые методики. А вторая группа – это наблюдатели из числа студентов колледжа искусств и ПсковГУ. Им такие приёмы должны помочь в будущей профессиональной деятельности.

Сегодня в интеграционных мастерских как никогда оживленно. Гостей здесь любят и им всегда рады. Тем более, когда можно и таланты свои показать и в игры поиграть: попеть и немного потанцевать.

Сегодняшнее занятие по методикам Карла Орфа и других известных музыкантов и преподавателей. В единую игровую систему эти упражнения собрала специалист колледжа искусств, музыковед с большим стажем Ирина Галковская. Она отмечает: эти методики позволяют всем людям раскрепоститься, улучшить артикуляционные и речевые навыки. Настоящая гимнастика для голоса. А для сотрудников интеграционных мастерских такие занятия сплошное удовольствие.

ИРИНА ГАЛКОВСКАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ, МУЗЫКОВЕД:

Замечательная аудитория. Эти ребята, которые ждут каждого занятия. И, в общем, очень благодарны за то, что с ними делают. Я надеюсь, что сегодня будет у нас такой вот драйв, потому что я очень люблю с ними на самом деле заниматься, они это чувствуют, они откликаются.

Вначале разогревают голосовые связки и делают упражнения для улучшения кровообращения речевого аппарата. Базовые техники дыхания при «распевках» и особое внимание к собственной позе. Методики настолько простые, что ими могут воспользоваться учителя абсолютно всех категорий учащихся. Даже дошколят. А самое главное – педагогу при этом отнюдь не обязательно быть профессиональным музыкантом.

За занятием наблюдают студенты. Это и подопечные Ирины Галковской из Колледжа искусств и будущие социальные работники и логопеды из ПсковГУ. Для них этот урок – наглядное пособие: как применять такие методики, что называется, «в боевых условиях».

СВЕТЛАНА КАЛИНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПСКОВГУ:

Чаще всего используются традиционные методики работы с такими людьми. Студентам сегодня были показаны уникальные методики, которые позволяют развивать навыки ритмики, пластики, словесные навыки, что очень важно вот как раз в обучении таких людей.

И если начиналось занятие с распевок и простых звуков, то заканчивают его сотрудники мастерских полноценными песнями. Причем не обязательно на родном языке.

Кирилл Михайлов, Денис Алексеев