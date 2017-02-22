Любовь к музыке, Лев Толстой и восхищение русской зимой – что еще общего у французских и русских школьников?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.02.2017 10:38

Школьники из французской Байонны, которые приехали в Псков по обмену, приняли участие в работе клуба французского языка при Псковском педагогическом комплексе. Здесь в исполнении своих русских друзей они услышали знаменитую "Катюшу" и познакомились с русскими баснями. А вот как ребята освоились в принимающих семьях?

Как показало анкетирование, с помощью которого определяли, в какой русской семье французскому школьнику будет комфортнее жить, у них много общего. Константин Мельников и Поль Бодар - держат домашних животных, занимаются спортом и просто обожают музыку. В первые же дни после встречи они сыгрались и теперь дома регулярные концерты дуэта гитар.

ПОЛЬ БОДАР:

Костя очень хорошо играет на гитаре, и мы можем играть все, что мы захотим. Это не очень сложно. И это интересно играть вместе.

Но об изучении иностранного здесь тоже не забывают: после игры на гитаре, прогулок и экскурсий с полки достают "Войну и Мир". Известно, что у Льва Толстого в русском тексте полно сносок на французском. Поэтому у ребят есть возможность обсудить особенности сразу двух языков! В общем, говорят школьники, они не скучают и в будущем хотят продолжить дружить.

КОНСТАНТИН МЕЛЬНИКОВ, УЧЕНИК 10 КЛАССА ПСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:

Полю очень понравился снег. Дело в том, что в Байонне, откуда он приехал, снега практически нет. Ну, он мне сказал, что в последний раз видел снег в своем городе лет 7 назад. И, в принципе, ему было очень интересно, он выглядел как маленький ребенок. Хотя ему 17 лет. Он скользил по льду. Скользил и упал. Ему понравилось, он упал два раза.

Чтобы порадовать иностранного гостя дома у Мельниковых только русская народная еда. Поль уже попробовал борщ, котлеты, солянку... Впереди пельмени, вареники с картошкой, ну, и как же без блинов! Уже началась масленичная неделя: самое время закупать муку и придумывать начинки!

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА:

Будем жарить блины. Сегодня первый раз мы показали, что такое блины с икрой, нас ждут ещё с начинками блины, и сладкие. Будут Печоры, Изборск! То есть программа уже, баня будет русская, мы покажем ему все наши традиции.

Чтобы ещё лучше понять её - загадочную русскую душу - гости из Франции приняли участие в работе клуба французского языка при Псковском педагогическом комплексе. Здесь в исполнении своих русских друзей они услышали знаменитую "Катюшу", познакомились с лисицей и вороной из басни Ивана Андреевича Крылова; сами попробовали вытащить репку и убедились - без помощи мышки в таком случае не обойтись!

ГЛАДИС ТЮРНЬЕ:

Я изучаю русский в течение трех лет и самое сложное - это произношение и грамматика. Я считаю, что уровень владения языком достаточно высокий у русских школьников. Даже маленькие дети очень хорошо говорят. Конечно, мы слышим акцент, но это совершенно неважно. Что касается трудностей: я бы посоветовала поработать над произношением и, конечно, грамматика. Потому что французская грамматика - тоже сложная.

Впереди ещё несколько дней, чтобы и тем и другим попытаться усовершенствовать свои знания иностранного языка. Гости же из Франции уже сейчас говорят: после того, как они посмотрели Псков - захотели вернуться в Россию, чтобы ещё раз увидеть её красоту.

Виктория Парфёнова, Юрий Ильин