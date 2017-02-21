ГТРК «Псков» заняла 4 место в рейтинге самых цитируемых СМИ Псковской области за 2016 год

Это на один пункт выше, чем годом ранее. Такие данные приводит компания "Медиалогия" на основе индекса цитируемости — показателя, учитывающего количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источников, опубликовавшего ссылку.
Для анализа в этом году было использовано 38 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Лидирующие места в рейтинге 2016 года заняли интернет-издания. Первое место – у «Псковской ленты новостей», на втором месте «Псковское агентство информации».
Анастасия Цепина
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Февраль 2017
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