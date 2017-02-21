ГТРК «Псков» заняла 4 место в рейтинге самых цитируемых СМИ Псковской области за 2016 год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 18:35

Это на один пункт выше, чем годом ранее. Такие данные приводит компания "Медиалогия" на основе индекса цитируемости — показателя, учитывающего количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источников, опубликовавшего ссылку.

Для анализа в этом году было использовано 38 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Лидирующие места в рейтинге 2016 года заняли интернет-издания. Первое место – у «Псковской ленты новостей», на втором месте «Псковское агентство информации».

Анастасия Цепина

