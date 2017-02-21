Псковские парламентарии рассмотрят вопрос об освобождении от уплаты транспортного налога инвалидов и родителей детей-инвалидов

В Псковской области может увеличиться количество льготников, полностью освобождённых от уплаты транспортного налога. Сегодня на заседании областного Комитета по бюджету обсудили соответствующие изменения в закон.
Так сейчас от уплаты транспортного налога освобождаются участники Великой Отечественной войны и инвалиды первой и второй групп, чьи автомобили не превышают по мощности семьдесят пять лошадиных сил. Депутат областного Собрания Марина Борисенкова предложила увеличить прописанную в законе мощность до ста лошадиных сил. Так как обычно инвалидам приходится пользоваться специализированными мощными автомобилями. Кроме того, было предложено распространить льготу и на семьи, имеющие ребёнка-инвалида. Проект закона отправлен для рассмотрения на сессии Псковского областного Собрания депутатов.
МАРИНА БОРИСЕНКОВА, ДЕПУТАТ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:
Чаще всего наш автопром выпускает машины, которые выше 75 лошадиных сил. Оставлять 75, мы просто людям вообще не даём никакой возможности воспользоваться какой-то льготой. Учитывая то положение в стране, которое сейчас существует, то это самая незащищённая категория людей с инвалидностью, она в общем-то получается ещё более незащищённой от того, что не может воспользоваться даже какими-то такими небольшими возможностями.
Виктория Писукова
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