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Об особенностях службы в Белоруссии и пользе совместных учений смотрите сегодня на телеканале «Россия 1» в вечернем выпуске «Вестей» в 20:44

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Категория: Вести-Псков
Создано 21.02.2017 16:59

Об особенностях службы в Белоруссии и пользе совместных учений смотрите сегодня на телеканале «Россия 1» в вечернем выпуске «Вестей» в 20:44Псковские десантники готовятся к совместным учениям с белорусами. Сейчас на полигоне дивизии идут занятия. Зарубежные коллеги привыкают к оружию и отрабатывают нормативы по стрельбе. Оружие подготовить и настроить под себя. Белорусские бойцы пристреливаются. Рядом со стрелками – миномётчики. Пока есть время - оттачивают мастерство на занятиях. Об особенностях службы в братской республике и пользе совместных учений в материале Андрея Удалова. Сегодня в итоговом выпуске «Вестей» в 20:44

Татьяна Борисова

 

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