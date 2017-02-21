На полигоне 76-й дивизии идет подготовка к совместным учениям псковских и белорусских десантников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 14:45

Псковские десантники готовятся к совместным учениям с белорусскими коллегами. Сейчас на полигоне дивизии идут занятия. Военнослужащие Сил специальных операций – так в Белоруссии официально именуются десантники, привыкают к оружию которое им выдали здесь и отрабатывают нормативы по стрельбе из автомата, миномета и метанию гранат.

Кроме этого зарубежным коллегам предстоит подготовиться к десантированию. Напомним, международные учения официально откроются 27 февраля. Они пройдут на базе 76 дивизии и на полигоне ВДВ в Стругах Красных.

Андрей Удалов