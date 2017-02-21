Ловись рыбка большая и еще больше: в Псковской области на озере Большой Иван собрались искуснейшие рыболовы страны

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 14:54

На озере Большой Иван прошёл Чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. В Невельском районе собрались участники из двадцати пяти регионов страны. Псковичи выступали тремя командами и в итоге заняли лишь пятнадцатое место. Это объясняется высоким уровнем рыболовов, среди которых неоднократные чемпионы российских и мировых первенств.

Причём, померяться силами с ловкими мужчинами на лёд выходят и представительницы прекрасного пола. Причём, соревноваться приходится не только в мастерстве ловли, но и следить, чтобы другие рыбаки не обхитрили и не завладели лункой.

МАРИЯ ЛАРИНА, ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ 2016 Г., ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ:

Лунки отжимают. Садятся на лунки и ловят мою рыбу, с моих же лунок. Но, так, как лунка, не обозначенная флажком не считается занятой, поэтому приходится терпеть повадки.

Кирилл Радион