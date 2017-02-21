Ловись рыбка большая и еще больше: в Псковской области на озере Большой Иван собрались искуснейшие рыболовы страны

На озере Большой Иван прошёл Чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. В Невельском районе собрались участники из двадцати пяти регионов страны. Псковичи выступали тремя командами и в итоге заняли лишь пятнадцатое место. Это объясняется высоким уровнем рыболовов, среди которых неоднократные чемпионы российских и мировых первенств.
Причём, померяться силами с ловкими мужчинами на лёд выходят и представительницы прекрасного пола. Причём, соревноваться приходится не только в мастерстве ловли, но и следить, чтобы другие рыбаки не обхитрили и не завладели лункой.
МАРИЯ ЛАРИНА, ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ 2016 Г., ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ:
Лунки отжимают. Садятся на лунки и ловят мою рыбу, с моих же лунок. Но, так, как лунка, не обозначенная флажком не считается занятой, поэтому приходится терпеть повадки.
Кирилл Радион
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Февраль 2017
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