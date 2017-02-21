Эксклюзивное интервью с Дианой Арбениной – сегодня, 21 февраля, на радиостанции «Маяк-Псков» в «Шоу вежливых людей» с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 14:09

В июне 2016 года стало известно, что альбом «Выживут только влюбленные» от группы «Ночные снайперы» вышел в лидеры продаж среди российских музыкальных альбомов и получил высший, платиновый статус.

8 февраля 2017 группа «Ночные снайперы» представила альбом в Пскове. А 21 февраля 2017 у вас есть возможность услышать эксклюзивное интервью с Дианой Арбениной.

Где?! – конечно, на радиостанции «Маяк-Псков!»

Когда?! - с 17.05 в «Шоу вежливых людей»

А что расскажут?! - а тут вас ждёт много интересного! Истории про Псков, советы для молодых музыкантов... но не будем раскрывать все секреты!