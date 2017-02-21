Сегодня - День памяти бойцов Псковского спецназа

Ровно семнадцать лет назад, в ходе выполнения задачи командования, под Харсеноем в бою с чеченскими бандформированиями погибли три группы Второй отдельной бригады.
Спецназовцы до конца выполнили свой воинский долг, не отступив перед численно превосходящим противником, приняв на себя его основной удар и сорвав тем самым попытку бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые подразделения. Сегодня в расположении бригады пройдут траурные мероприятия.
Кирилл Радион
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Февраль 2017
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