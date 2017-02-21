Память погибших в бою разведчиков почтили сегодня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 14:57

Память погибших в бою разведчиков почтили сегодня в расположении Псковской бригады спецназа ГРУ. Там прошёл митинг, участие в котором приняли родные, близкие и сослуживцы павших, руководство области, города и дивизии, ветераны и действующие военнослужащие.

У памятника разведчикам отслужили заупокойную литию. А после оружейного салюта и минуты молчания к подножию мемориала по традиции возложили гирлянду славы, цветы и венки. Военные прошли перед собравшимися торжественным маршем.

ДМИТРИЙ БУШУЕВ, КОМАНДИР БРИГАДЫ СПЕЦНАЗА:

Как командир бригады хочу сказать вам, дорогие отцы, матери, вы должны гордиться своими сыновьями, они погибли с оружием в руках, отстаивая мир без насилия и террора, они защищали родную землю, свой дом, где жили их дети, жёны, родители. Они выполняли свой воинский долг, как выполняли их деды и отцы.

Двадцать первое февраля в истории Псковского спецназа стало скорбной датой в двухтысячном. Тогда под чеченским Харсеноем погибли двадцать пять разведчиков. Двадцать два из них награждены орденами Мужества, трое удостоены звания Героя России посмертно. Живыми из того неравного боя вышли только двое наших бойцов.

Надежда Прыгина