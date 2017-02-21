Бескомпромиссная схватка: в Пскове прошел чемпионат по одному из самых жестких и зрелищных восточных единоборств - Кобудо

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 11:44

В Пскове прошёл чемпионат и первенство области по Кобудо. Помимо наших спортсменов померяться силами и отобраться на зональные соревнования приехали бойцы из Санкт-Петербурга и Тверской области. Кобудо считается одним из самых жестких видов восточных единоборств. Создан на основе японской версии рукопашного боя. Схватки были настолько бескомпромиссными, что победителя в некоторых могли выявить лишь в дополнительное время.

Это один из самых зрелищных боев. Два сильнейших спортсмена соревнований сошлись в борьбе за первое место. Им не хватило двух минут боя, чтобы выяснить, кто лучший. Судьи решают добавить еще минуту. В итоге победу одержал спортсмен из Пскова Исраил Бахронкулов.

ИСРАИЛ БАХРОНКУЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:

Так тяжело чуть-чуть было, дыхания не хватало, как бы соперники сильные из Твери приехали, я боролся до конца.

А вот юному спортсмену из Пскова Матвею Куликову сегодня повезло меньше. Бой закончился в пользу его соперника из Великих Лук.

МАТВЕЙ КУЛИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:

Бой прошел хорошо, участник был очень сложный, было очень сложно драться, проиграл, но честно.

Сто восемьдесят спортсменов из Псковской области, Тверской и Санкт-Петербурга собрались на Чемпионате по Кобудо. Самым юным участникам по десять лет. Настя Рябова и Марк Багнюк сегодня принимают участие в показательных выступлениях. Их задача продемонстрировать, как выяснять отношение с соперником не на перчатках, а на палках и мечах.

МАРК БАГНЮК, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:

Тут много всякого разнообразного, тут например, вот спарринги, разные техники, ну вот для меня это интересно.

Кобудо считается одним из самых жестких видов восточных единоборств. Создан на основе японской версии рукопашного боя. В поединках спортсмены могут применять холодное оружие, удары руками, ногами и броски. Защищает бойцов от разных травм надежная экипировка.

ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВОСТОЧНЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Особенность этого, я всегда подчеркиваю, это защита для нас прежде всего, это безопасность спортсмена, особенно безопасность детей, это своеобразный нагрудник, это накладки на ноги и свой шлем с забралом, который предохраняет ребенка от травм, то есть нет не выбитых челюстей, не пробиты, не сломаны ребра.

По словам организаторов Псковские спортсмены показали хороший уровень подготовки и достойно выступили на чемпионате области. Эти соревнования своего рода отборочный тур, победители вскоре отправятся на чемпионат Северо-запада по Кобудо.

Наталья Барарь, Кирилл Мосин