Чтобы сходить в магазин или попасть на автобусную остановку жителям Завокзалья приходится каждый день нарушать закон

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 11:16

Каждый день нарушать закон приходится жителям Завокзалья, одного из районов Пскова, чтобы сходить в магазин или попасть на автобусную остановку. Дело в том, что по надземному пешеходному переходу невозможно пройти с детской коляской или велосипедом, не предусмотрено конструкцией. Тяжело по крутой лестнице подниматься и пожилым людям. Люди идут прямо по рельсам.

Каждый день по нескольку раз мамы и папы перетаскивают детские коляски через железнодорожные пути. Неудобно, тяжело, да и по закону запрещено, только выбор у родителей невелик. По пешеходному мосту над путями с коляской не пройдёшь, лестница крутая, пандус не предусмотрен.

ТАТЬЯНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАВОКЗАЛЬЯ:

Допустим, я иду с ней. Она берёт коляску. Я беру ребёнка. Мы спустились, поднялись вернее. А как нам спуститься? Нам спуститься вообще никак. Мост такой, как палка стоит. Там нет никакого склона. Не спуститься там никак. И повалимся мы и с ребёнком, и с коляской этой.

Перетаскивать коляски и велосипеды через рельсы на свой страх и риск люди уже привыкли. Так бы, наверно, и ходили дальше, только вот с недавних пор их стала останавливать полиция.

ОЛЬГА МИХАЙЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАВОКЗАЛЬЯ:

Нас остановили и сказали, что мы не имеем права вас пропустить через железную дорогу. Я говорю, но я здесь живу, как мне перебраться. Вот предложили лететь на вертолёте, либо идти через мост. Я говорю, как мне через мост подниматься? Это не наши проблемы. Мы не можем вас пропустить.

Ближайший переход, где можно пройти с коляской, четыреста метров в одну сторону. Только он служебный и там часто стоят поезда. Второй вариант идти восемьсот метров до виадука на Крестовском шоссе, где нужно подниматься в гору по узенькой полосе тротуара без ограждений. Кроме того, на пути до самого виадука нет ни освещения, ни тротуара.

ЮЛИЯ ДЗЮБА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАВОКЗАЛЬЯ:

Нас бы устроил такой вариант, если бы под мостом, примерно вот на этом же сделали бы настилы, хорошие настилы прорезиненные. Как, например, они сделаны между первым и вторым путём, там есть такие резиновые настилы. Сделали бы эти настилы, чтобы можно было спокойно под мостом на земле проехать с коляской и пройти пешком пожилым людям спокойно.

В РЖД заверили, что настилы посередине станции сделать нельзя по техническим нормам. А пешеходный мост, которому уже больше сорока лет, будут ремонтировать. Например, в ближайших планах - замена покрытия. Однако главных проблем такой ремонт не решит.

СЕРГЕЙ БОЯРКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКОМ РЕГИОНЕ:

Железная дорога много делает сегодня на других станциях, для маломобильных групп населения строит пешеходные переходы уже более современные. Но на сегодняшний день пока в Пскове перспектив таких нет. Но если будет проявлена инициатива, соответственно мы в этом направлении начнём работать. Пусть город проявит инициативу.

Администрация Пскова со своей стороны с подобным предложением уже выступила.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:

На сегодняшний день проработан вопрос и написано обращение в филиал Октябрьской железной дороги с целью предусмотреть возможность этого доступа. Мы дождёмся ответа и скорее всего совместными усилиями будем решать этот момент.

Когда и как будет решён вопрос неизвестно. Понятно, что нескоро. Сейчас жителям Завокзалья остаётся либо нарушать закон и ходить по рельсам, либо идти в обход. Правда, есть и хорошая новость - в планах УГХ на семнадцатый год предусмотрена установка освещения на улицах Железнодорожная и Рельсовая. Будет решаться вопрос и с тротуарами. То есть если людям и придётся по-прежнему каждый день накручивать лишние километры, идя в обход вокзала, то хотя бы не в темноте.

Виктория Писукова, Александр Калинин, Иван Лопаев