Прокатиться с ветерком на лыжах, ватрушках и сноуборде смогли участники спортивного конкурса «Снежные забавы»

Более сорока участников собрал спортивный конкурс «Снежные забавы». Его организовал Молодежный центр города Пскова. Несмотря на плохую погоду, его удалось провести в Финском парке. Дети и взрослые соревновались на лыжной дистанции, на ватрушках, а любители сноуборда демонстрировали свои лучшие трюки.
Когда город тонет в лужах талой воды, здесь на лыжной трассе можно ехать с горки по хорошему слою снега. Дети и взрослые не упустили возможность прокатиться с ветерком, больше всего желающих записались на лыжную дистанцию.
ЛИЗА ВОЛЧКОВА:
Я волнуюсь, но надеюсь на победу. В некоторых местах сложно, в некоторых легче. Легко, где расстояние побольше.
ВЕРОНИКА ИВАНОВА:
Хорошо, может быть и сложно, может быть и не сложно. Нормально!
Всех желающих организаторы – Молодежный центр города Пскова – разделили на возрастные группы. Самым младшим лыжникам по 4 года. Молодой отец, Вадим Аббасов, уверен – такой возраст для ребенка самое время становиться на лыжи.
ВАДИМ АББАСОВ:
- В следующем году он уже будет сам.
- Почему в семье так продвигаете спорт?
- Это полезно, а во вторых природа, свежий воздух, во всех смыслах это полезно. Спорт это двигатель.
Правила для всех лыжников достаточно простые – одна попытка пробная, три на результат. Кто с палками, кто без – главное, как можно быстрее доехать до финиша.
НАСТЯ ПОПОВА:
Это моя вторая победа на первом месте, я очень рада, я очень старалась, чтобы еще раз у меня это получилось. И вот получилось все-таки!
Рядом с лыжной трассой – снежная дорога для ватрушек.
Самым зрелищным этапом зимних забав стал сноуборд. Те, кто предпочитают лыжам доски, должны, не взирая на время, сделать самый интересный трюк, за него и дают победу. Победителей наградили ценными призами, кубками и грамотами. Однако для всех участвующих не менее ценной стала и возможность насладиться зимними забавами под конец зимы.
Андрей Удалов, Юрий Ильин
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