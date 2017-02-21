Прокатиться с ветерком на лыжах, ватрушках и сноуборде смогли участники спортивного конкурса «Снежные забавы»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.02.2017 10:47

Более сорока участников собрал спортивный конкурс «Снежные забавы». Его организовал Молодежный центр города Пскова. Несмотря на плохую погоду, его удалось провести в Финском парке. Дети и взрослые соревновались на лыжной дистанции, на ватрушках, а любители сноуборда демонстрировали свои лучшие трюки.

Когда город тонет в лужах талой воды, здесь на лыжной трассе можно ехать с горки по хорошему слою снега. Дети и взрослые не упустили возможность прокатиться с ветерком, больше всего желающих записались на лыжную дистанцию.

ЛИЗА ВОЛЧКОВА:

Я волнуюсь, но надеюсь на победу. В некоторых местах сложно, в некоторых легче. Легко, где расстояние побольше.

ВЕРОНИКА ИВАНОВА:

Хорошо, может быть и сложно, может быть и не сложно. Нормально!

Всех желающих организаторы – Молодежный центр города Пскова – разделили на возрастные группы. Самым младшим лыжникам по 4 года. Молодой отец, Вадим Аббасов, уверен – такой возраст для ребенка самое время становиться на лыжи.

ВАДИМ АББАСОВ:

- В следующем году он уже будет сам.

- Почему в семье так продвигаете спорт?

- Это полезно, а во вторых природа, свежий воздух, во всех смыслах это полезно. Спорт это двигатель.

Правила для всех лыжников достаточно простые – одна попытка пробная, три на результат. Кто с палками, кто без – главное, как можно быстрее доехать до финиша.

НАСТЯ ПОПОВА:

Это моя вторая победа на первом месте, я очень рада, я очень старалась, чтобы еще раз у меня это получилось. И вот получилось все-таки!

Рядом с лыжной трассой – снежная дорога для ватрушек.

Самым зрелищным этапом зимних забав стал сноуборд. Те, кто предпочитают лыжам доски, должны, не взирая на время, сделать самый интересный трюк, за него и дают победу. Победителей наградили ценными призами, кубками и грамотами. Однако для всех участвующих не менее ценной стала и возможность насладиться зимними забавами под конец зимы.

Андрей Удалов, Юрий Ильин