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О творческой и интересной профессии - экскурсовод - говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 февраля с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.02.2017 21:14

О творческой и интересной профессии - экскурсовод - говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 февраля с 7.2021 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода. И Псков, конечно, тоже не может остаться в стороне: ведь в нашем городе так много достопримечательностей и интересных, креативных экскурсоводов.

 О том, как сделать экскурсию интересной и при этом познавательной, и о многом другом говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с гостем нашей студии — заведующим экскурсионного отдела Псковского музея-заповедника, экскурсоводом, членом Союза краеведов России Олегом Фёдоровым.

Слушайте 21 февраля с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.
 

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