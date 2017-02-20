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Две псковских школьницы вышли в полуфинал олимпиады «Умники и умницы». На какие вопросы пришлось отвечать юным знатокам? О чём мечтают наши умницы? Смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45 на канале «Россия 1»

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.02.2017 17:27

Две псковских школьницы вышли в полуфинал олимпиады «Умники и умницы». На какие вопросы пришлось отвечать юным знатокам? О чём мечтают наши умницы? Смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45 на канале «Россия 1»Две школьницы из Псковской области Валерия Алексеева и Диана Дубинина вышли в полуфинал Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Легко ли им досталась «путёвка»? На какие вопросы пришлось отвечать юным знатокам? Кто помогал школьницам пробиться в полуфинал? И о чём мечтают наши умницы? Об этом и не только в материале Андрея Удалова в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45 на канале «Россия 1».

 

Кирилл Радион


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