Две псковских школьницы вышли в полуфинал олимпиады «Умники и умницы». На какие вопросы пришлось отвечать юным знатокам? О чём мечтают наши умницы? Смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45 на канале «Россия 1»

Две школьницы из Псковской области Валерия Алексеева и Диана Дубинина вышли в полуфинал Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Легко ли им досталась «путёвка»? На какие вопросы пришлось отвечать юным знатокам? Кто помогал школьницам пробиться в полуфинал? И о чём мечтают наши умницы? Об этом и не только в материале Андрея Удалова в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45 на канале «Россия 1».
Кирилл Радион
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Февраль 2017
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