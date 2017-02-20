Народные плясовые, куклы-Масленицы и, конечно же, золотистые блины – в Пскове стартовал фестиваль «Масленичный разгуляй»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 17:34

Сегодня началась масленичная неделя, и в Пскове стартовал - традиционный фольклорный фестиваль. На проводы зимы в областной центр приехали творческие коллективы со всех районов.

Они под звуки трещоток, деревянных ложек, звонкой гармони исполнили традиционные псковские масленичные песни; не обошлось и без частушек. Усидеть на месте было невозможно: прямо в зрительном зале самые маленькие гости пускались в пляс! После все встали в единый большой хоровод, жюри выбрало из какого же района в Псков приехала самая красивая кукла-Масленица. Также организаторы праздника рассказали гостям о народных приметах, которые предсказывают, какой же урожай нас ждет в этом году, а также напомнили правила: как правильно встретить весну.

ГАЛИНА БЕРЕЗИНА, МЕТОДИСТ ЦЕНТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА:

Нужно нарядиться получше, нужно надеть на себя все лучшее: вот бусы там какие-то красивые, надеть лучшие шугаи, новые может головные уборы подготовить, конечно, наряды. Во-вторых, нужно обязательно съездить в гости. Конечно, прокатиться с горы. Даже старики приходили один раз прокатиться с горы. Говорили: "Прокатимся разок - здоровья на годок". И кричат: "Лен долгой!" или "Уродись ленок шелковист, золотист".

Для всех гостей праздника работала специальная фотовыставка: она рассказала, как, веселились в Масленицу, например, в шестидесятых годах прошлого века и чем запомнилась Всероссийская масленица в Пскове в две тысячи тринадцатом году. Ну, а завершился фестиваль большим угощением: присутствующие попробовали пироги, ну и, конечно же, блины с самыми разными начинками: сметаной, творогом, калиной и гречневой крупой.

Виктория Парфенова