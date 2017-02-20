С 1 марта стоимость проезда в псковских автобусах составит 23 рубля

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 17:27

Плата за проезд в псковских автобусах повысится с 1 марта. Об этом сообщили сегодня генеральный директор «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт и первый заместитель председателя транспортного комитета области Игорь Сильченков.

Для граждан вводят два тарифа: за наличные проезд будет стоить двадцать три рубля. По пластиковой карте – на один рубль дешевле. Срок действия такой карты будет ограничен только ее физическим износом. Пассажиры смогут самостоятельно пополнять свой счет на проездной карте. Сделать это можно будет в любом терминале оплаты или с помощью банкомата Сбербанка. Стоимость проездной карты - сто рублей. Изначально на ней будет две поездки. В планах автобусного парка – постепенно перевести весь расчет в городских автобусах на карты. Для этого уже закуплено пять тысяч носителей.

ИГОРЬ СИЛЬЧЕНКОВ,

Поэтому параллельно с электронными картами все также будут действовать проездные. В том числе и проездные школьные студенческие. Несмотря на то, что мы сейчас решаем организационные вопросы о том, чтобы у льготников у наших появились именные льготные проездные билеты.

В планах предприятия – изучить статистику: сколько раз в месяц пользуются городским транспортом люди из разных слоев населения. И специально для них подготовит новые льготные тарифы. Те, кто часто ездят на автобусе, смогут рассчитывать на скидку. Для удобства планируют перевести на общую систему и дачные автобусы. А впоследствии единой картой можно будет расплатиться за проезд и в других городах Псковской области.

Кирилл Михайлов