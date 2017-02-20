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По факту мошенничества с квартирами в ЖК «Европа» возбуждено уголовное дело

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.02.2017 17:41

По факту мошенничества с квартирами в ЖК «Европа» возбуждено уголовное делоВ Пскове возбудили уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в ЖК «Европа». Производство начато в отношении неустановленного лица из-за истории десятков обманутых граждан. Пострадавшие лишились денег, заключив и оплатив предварительные договоры и договоры займа не с застройщиком — компанией, входящей в холдинг «ПИК», а с одним из подрядчиков — ООО «Строй-СА».

Именно с этой компанией впоследствии «ПИК» разорвала договорные отношения и выставила квартиры на повторную продажу.

Кирилл Радион


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