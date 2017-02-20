Интеллект и сила воли: псковские школьницы вышли в полуфинал «Умников и умниц»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.02.2017 20:42

Две школьницы из Псковской области Валерия Алексеева и Диана Дубинина вышли в полуфинал Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Сегодня они на съемках очередной программы.

ВЕДУЩИЙ:

Приглашается Валерия Алексеева. Псков. Абсолютный победитель регионального финала.

Съемки этих передач проходили еще в декабре. Накануне участникам сообщили темы. Лере Алексеевой в спешном порядке пришлось проштудировать десятки книг и статей, чтобы хорошо разбираться в биографиях Толстого и Некрасова, ориентироваться в истории Турции и событиях монголо-татарского ига. А прямо на съемках еще и преодолеть волнение.

Все вопросы далеко за пределами стандартной школьной программы. При этом обычные домашние задания никто не отменяет. Впрочем для отличницы Леры - обычные домашние задания проблем не составляют.

СВЕТЛАНА ОЛЕЙНИК, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВАЛЕРИИ:

Это вообще смелая девочка, это боец! С большой буквы. И вы правильно говорите, она и по истории на пятерки и в тоже время дайте ей любую письменную работу по математике, сейчас мы готовимся к ЕГЭ – тоже будет пятерка. И так по всем предметам 10 лет.

Победитель программы станет студентом МГИМО. Это самая заветная цель для Леры.

ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВА:

Конечно, это первый университет – мой приоритет конечно же. Я всегда интересовалась политикой, мне всегда были очень интересны новости, их читать, смотреть и поэтому профессия дипломата, она сейчас престижная и мне она очень интересна.

Умницы и умники, рассказывает Лера, – это в каком-то смысле еще и лотерея: повезет или не повезет, спросят или не спросят. Поэтому помимо интеллектуального шоу Лера поставила себе цель победить во Всероссийской олимпиаде школьников по истории. Сейчас она готовится к участию в финальном этапе олимпиад ведущих российских ВУЗов: МГУ и СПбГУ.

ТАТЬЯНА АНТОНОВА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:

Лера, вот эта хрупкая миниатюрная девочка-красавица, как правильно было замечено на московском конкурсе, обладает очень сильным характером.

Сильный характер и волю к победе продемонстрировала и Диана Дубинина из Пустошки. В своем городе она стала настоящей знаменитостью.

ДИАНА ДУБИНИНА, УЧЕНИЦА 11 КЛАССА ПУСТОШКИНСКОЙ ШКОЛЫ:

Три ордена я заработала на умниках, отвечая на вопросы в качестве теоретика.

В небольшом городке, рассказывает Диана, готовиться к олимпиадам такого уровня намного сложнее, чем например в Пскове. Здесь сложнее найти нужную книгу. Но Диану это не остановило. Часами она сидела в Интернете за статьями и справочниками. Теперь в финале она уже будет как минимум теоретик, как максимум – победитель и студент МГИМО.

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА, МАМА ДИАНЫ:

Сама она добилась своих успехов, мы особо усилий не прилагали, с детских лет она любила читать очень много. Поэтому если детей обычно заставляют читать, то мы наоборот говорили: Диана хватит.

Диана твердо решила учиться в Москве. Предметы гуманитарного профиля легко давались с детства. Да и с учителями повезло – помогают.

МАРИНА БЕЛОКУРОВА УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:

Источники, это самое главное, где взять источники, если его в нашем небольшом городке нет. Либо это поиск в Интернете, что осуществляет сама Диана, либо если у меня какая-то есть литература, то естественно я ей помогаю, и в этом плане мы с ней очень в хорошем контакте работаем.

На «умницах и умниках» оказалась благосклонна и удача - Диане попадались вопросы к которым она как раз накануне готовилась.

ДИАНА ДУБИНИНА, УЧЕНИЦА 11 КЛАССА ПУСТОШКИНСКОЙ ШКОЛЫ:

Сергий Радонежский в очередной раз явил монахам дар прозорливости. И при каких обстоятельствах и как он это сделал. Это был мой вопрос. Я ответила. Он назвал по именам всех павших на Куликовом поле.

До заветной мечты поступить в престижный московский ВУЗ осталось совсем чуть-чуть – уже в феврале обе девушки поедут на полуфинал в Москву.

Андрей Удалов, Иван Лопаев, Владимир Шагапов